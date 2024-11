“Tra Natura e Cultura”: visite guidate nel municipio IV a Bari

Portare la periferia al centro scoprendola, raccontandola e gustandola: questo è l’obiettivo di “Tra natura e cultura”, una rassegna di eventi gratuiti che punta al rafforzamento dell’identità del Municipio IV di Bari. Di questi temi si è parlato questa mattina, nel corso della conferenza stampa di presentazione della prima edizione dell’iniziativa, che da venerdì prossimo, 15 novembre, e fino al 15 dicembre, accenderà i riflettori sui quartieri di Carbonara, Ceglie e Loseto che diventeranno teatro di visite guidate, momenti musicali, presentazioni di libri, escursioni e laboratori del gusto, attività che vogliono far conoscere un territorio ricco di bellezza e dalle grandi potenzialità.

La rassegna nasce da un’iniziativa dell’amministrazione del Municipio IV, convinta che il sapere, la storia e i sapori dei luoghi rappresentino il trittico perfetto per valorizzare le caratteristiche di un territorio. L’idea è stata poi sviluppata in collaborazione con Radici Future Produzioni, la cooperativa vincitrice del bando.

“Siamo felici di dare il via alla prima edizione di una programmazione culturale che, di fatto, risponde alla nostra volontà di valorizzare il Municipio IV – ha detto la presidente Maria Chiara Addabbo -. Il nostro è un territorio variegato e ricchissimo di storia, tradizioni, bellezze naturali e architettoniche che meritano di essere conosciute e vissute sia dai residenti che dai turisti. Per questo abbiamo pensato a un calendario fitto di incontri e visite guidate che conducano i visitatori alla scoperta del nostro territorio in tutte le sue espressioni. Crediamo fortemente in questo progetto che, ne sono certa, contribuirà a svelare le tante potenzialità ancora inespresse dei quartieri del nostro Municipio”.

Nell’ultimo decennio, la città di Bari ha iniziato un percorso di riconoscimento del Municipio IV come luogo non più periferico, isolato e staccato dalla dimensione urbana, ma come parte integrante di essa. Una riqualificazione che, attraverso questo progetto, viene rafforzata e punta ora a coinvolgere attivamente i cittadini, i quali spesso, pur abitando e vivendo in questi luoghi, non li conoscono.

“Come Radici Future Produzioni siamo contenti di lavorare per Carbonara, Ceglie e Loseto – ha spiegato Leonardo Palmisano, presidente di RFP -. Qui possiamo sperimentare l’avvio della crescita identitaria di un territorio a torto raccontato come luogo di solo crimine. Questo Municipio non è periferia, ma triangolo di centri storici e articolazione di speranza. Tre luoghi ricchi di identità tutta da promuovere. Invitiamo quindi la cittadinanza a partecipare agli eventi in programma, tutti gratuiti, per conoscere il patrimonio che va sotto il nome di Municipio IV”.

Durante la conferenza stampa si è anche parlato dell’importanza della partecipazione attiva della cittadinanza agli eventi. Le persone sono infatti al centro di quel processo che punta a dare effettivo riconoscimento alle qualità e alle potenzialità dei tre quartieri.

“L’obiettivo che perseguiamo da tempo è quello di evidenziare come il nostro patrimonio storico-architettonico e naturalistico rappresenti una risorsa per l’intera città – ha concluso il presidente della commissione municipale Cultura Giuseppe Maselli -. Per questo siamo soddisfatti del progetto, per cui ringrazio tutti i componenti della commissione Cultura del Municipio IV. Ora lavoreremo affinché questo programma venga diffuso ampiamente per poter coinvolgere quante più persone possibile”.