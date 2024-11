Vasto incendio tra Palo e Modugno. In fiamme una azienda di rifiuti

Un vasto incendio si è sviluppato questa stanotte intorno alle 2 in località Palo del Colle nei pressi della ss96. Trattasi di azienda che si occupa di smaltimento rifiuti e l’aerea interessata non è inferiori ai tremila metri quadri. I vigili del Fuoco allertati in tempo lavorano già da ore con tre squadre cittadine, una squadra di Molfetta in supporto anche mezzi e uomini da Taranto e Barletta. Infine in arrivo in supporto anche un ulteriore autobotte da Caserta. In campo attualmente ci sono oltre trenta Vigili del Fuoco per domare un rogo immenso che durerà giorni.