Aiuta una banda a rapinare un ragazzo, arrestato 17enne a Lecce

Un 17enne è stato arrestato dai carabinieri a Lecce con l’accusa di rapina aggravata in concorso. Secondo quanto accertato dalle indagini, la notte del 31 agosto scorso, nel borgo antico del capoluogo salentino, il 17enne, originario dell’Egitto, avrebbe aiutato un gruppo di quattro persone a rapinare un 28enne di Lecce che stava passeggiando con un’amica, a pochi passi da piazza Sant’Oronzo. Il 17enne – come sarebbe emerso dalle immagini di videosorveglianza – ha distratto il 28enne con una scusa, mentre un altro giovane del gruppo gli ha strappato una collana d’oro dandosi alla fuga, aiutato da un secondo complice. Gli altri componenti della banda, per facilitare la fuga dei primi due, hanno ostacolato la reazione della vittima. Il 17enne, che ora si trova nell’istituto penale per i minori di Lecce, avrebbe compiuto altre rapine di recente in alcuni comuni del nord Italia. I carabinieri sono al lavoro per identificare gli altri quattro componenti della banda.