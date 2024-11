Bari e l’incubo della tangenziale: “Code e incidenti ogni giorno”

La tangenziale di Bari resta un incubo per gli automobilisti. Incidenti all’ordine del giorno ma non solo. Anche quando piove si creano code soprattutto all’altezza dello svincolo della statale 100. Dove si presentano le principali criticità. Come raccontano alcuni camionisti. “Quello svincolo è pericolosissimo – raccontano – non solo perché nessuno rispetta la coda di immissione e c’è chi fa il furbetto e si infila, causando inevitabilmente disagi, ma anche perché manca la manutenzione e c’è un dislivello davvero pericoloso. I tanti mezzi che passano hanno deformato il manto stradale e ci sono dossi ovunque. Più volte sono state inviate segnalazioni all’Anas, attendiamo interventi”.