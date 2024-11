Bari, incidente sulla statale 16: traffico in tilt

Sono ancora in corso di accertamento le cause dell’incidente stradale sulla statale 16, direzione sud all’altezza dell’uscita Carrassi/Carbonara. Il traffico è molto intenso. Sul posto la polizia locale che sta provvedendo ai primi rilievi per stabilire eventuali responsabilità. Gli agenti stanno anche provvedendo a regolare il traffico al momento in tilt.