Bari, torna la “sagra du chiacone”: il programma

L’associazione Palese Insieme comunica che sabato 16 novembre a partire dalle ore 18:00 e domenica 17 novembre dalle ore 09:00 alle ore 23:30 (no stop), in Piazza Bellini a Palese si terrà la III edizione de “la sagra du chiacone”: Ospiti delle due serate il cabarettista Pino Campagna (sabato sera) e Nino Schettini con la band “Sound messenger” (domenica sera). Il sabato sera a seguire l’esibizione comica, verrà allietato dal Dj set del DJ DEEP il tutto con la consulenza artistica del duo BaresiCapatosta.

L’atteso appuntamento che caratterizza l’autunno palesino da qualche anno, torna per candidarsi come must delle sagre del periodo: la sua unicità è celebrare la golosità locale “u chiacone” costituito da un fico secco ripieno di una mandorla abbrustolita.

La suggestiva scenografia si comporrà dei fantastici stand artigianali dove si potranno degustare diversi prodotti locali.

“Questa manifestazione, oltre a rappresentare una consuetudine attesa anche dai paesi del circondario, diviene occasione per la valorizzazione delle attività del territorio, dichiara il presidente dell’associazione Palese Insieme Michele Brancale – La nostra mission è di organizzare eventi plurali dove tutti possono trovare spazio rappresentando un’immagine di comunità sinergica dove il contributo di terzo settore, attività produttive e cittadini concorrono alla vita sociale”.

CARTELLONE DEGLI EVENTI

SABATO

ORE 18.30 INIZIO MANIFESTAZIONE

ORE 19.00 ESIBIZIONI ITINERANTI

ORE 21.00 ESIBIZIONE PINO CAMPAGNA

ORE 22.30 DJ SET con DJ DEEP

DOMENICA

ORE 9.30 INIZIO MANIFESTAZIONE

DALLE ORE 11.30 ALLE ORE 12.30 ESIBIZIONI DANZANTI

ORE 19.30 ESIBIZIONI ITINERANTI

ORE 21.00 BAND SOUND MESSENGER CON NINO SCHETTINO