Conversano, ‘Novello sotto il Castello’: si inizia venerdì 15 novembre

Anche quest’anno torna immancabile l’appuntamento con il vino novello e le caldarroste nel cuore del centro storico di Conversano. Giunto alla sua 14ª edizione, “Novello sotto il Castello” è infatti pronto ad animare ancora una volta le vie della cittadina barese i prossimi 15-16-17 novembre. Organizzato da La Compagnia del Trullo OdV, anche per l’edizione 2024 si conferma la partnership con Fruttattiva, azienda leader del settore ortofrutticolo del territorio, e la collaborazione di RadioNorba, la celebre trasmittente radiofonica del Sud.

“Di luce e d’ombre”: questo il claim scelto per la manifestazione che – tra poco più di due settimane – darà appuntamento agli appassionati del turismo enogastronomico, della musica elettronica e dell’arte di Puglia e dintorni. Con un palco che pulsa oltre trenta ore di musica tra showcase, dj set e live di ospiti internazionali e nazionali, e oltre settanta protagonisti tra artisti del food e autentici vignaioli, anche questa edizione è infatti pronta a decollare: “Durante Novello sotto il Castello, tutto il centro storico di Conversano prenderà vita: il percorso si snoderà da Piazza Castello fino a Piazza XX Settembre, passando dall’Anfiteatro Belvedere e dalla Villa Garibaldi, scandito da cantine ed espositori, pronte a deliziare i palati con degustazioni di vino e buon cibo pugliese – racconta il Presidente de La Compagnia del Trullo, Antonio Innamorato – il tutto sulle note degli artisti che calcheranno i tre palchi allestiti per l’evento. Anche quest’anno abbiamo voluto spingerci oltre, ma sono certo che gli ospiti di questa edizione non deluderanno il pubblico”.

Da Tommy Vee agli Psycodrummers, da Die Arkitekt a Eva Poles Frankie hi-nrg mc, l’Evolution Stage di Piazza Castello sarà un concentrato di sperimentazioni sonore, musica rap/hip hop ed elettronica che, spaziando tra celebri hit e interpretazioni inedite, farà ballare il pubblico di Novello. Ma la musica non si fermerà qui: tanti i dj e gli artisti che calcheranno anche il NovaEnergy stage di Piazza XX Settembre e il palco dell’Anfiteatro Belvedere, in un concentrato di divertimento, energia e spettacolo.

Spazio anche l’arte con mostre ed experience e al territorio con il ritorno di “chiese aperte” e le passeggiate alla scoperta della natura e del patrimonio artistico-culturale della città curate dalla Pro Loco. Nel fitto cartellone di eventi, protagonista anche l’artigianato con i mercatini e l’esposizione dei prodotti tipici locali. Non mancheranno dibattiti e conferenze che – durante la tre giorni – porranno l’accento sui temi più disparati: dall’enoturismo alla sostenibilità, dalla musica all’economia. E poi ancora: spettacoli di danza, circensi e incontri per i più piccoli. Insomma, un concentrato di luci e d’ombre – come preannunciato dal tema di questa 14ª edizione di Novello sotto il Castello – già pronto ad attirare migliaia di curiosi e fedelissimi.

