Incendio in azienda nel Barese, vigili al lavoro ancora per giorni

Proseguono lente le operazioni di spegnimento delle montagne di rifiuti in fiamme nel locale nei pressi della ss96. Le operazioni dei vigili del fuoco dureranno ancora per giorni per assicurare il completo spegnimento del vasto incendio nel comune di Palo del Colle in un sito che si occupa di stoccaggio e trattamento rifiuti. Ora i vigili stanno lavorando con le ruspe, in modo che le montagne dei rifiuti siano aperte e raffreddate. La pioggia non aiuta molto. Sì lavora con gli autoprotettori a circolo chiuso. Si è anche attenti ad evitare che il rogo si estenda nelle zone limitrofe.