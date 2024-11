Bari, alla chiesa di San Marco concessa un’area comunale

E’ stato approvato in Consiglio Comunale di ieri il provvedimento per la concessione di 70 anni, alla Parrocchia S. Marco, che ha fatto richiesta attraverso l’Arcivescovo di Bari-Bitonto, del diritto di superficie per settant’anni su un’area comunale. Questo consentirà la realizzazione di un nuovo edificio di culto con annesso centro parrocchiale. “Un grande traguardo per la comunità della Parrocchia San Marco – ha commentato Lorenzo Leonetti, ex presidente el I municipio e ora sindaco della notte – che da sempre rappresenta il cuore pulsante di questa parte del quartiere di Japigia. Un passo importante, atteso da tanti anni , per rafforzare ulteriormente il legame della parrocchia con il territorio e i suoi fedeli. Sono contento di aver dato il mio piccolo contributo, votando favorevolmente a questo atto amministrativo, per il raggiungimento di questo primo traguardo”.