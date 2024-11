Bari, assalti armati a portavalori: protestano i vigilanti

Troppi assalti a furgoni portavalori, protestano i lavoratori. Nel pomeriggio di oggi i lavoratori della vigilanza armata del gruppo Battistolli hanno manifestato davanti alla Prefettura di Bari. Tra gli obiettivi del sit-in, organizzato dalle sigle sindacali FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTuCS territoriali, quello di richiamare l’attenzione delle autorità locali e degli organi competenti sul crescente fenomeno degli assalti armati ai furgoni portavalori.

Durante la protesta, il segretario provinciale della FILCAMS CGIL Bari, Francesco Potere, ha sottolineato come dall’inizio del 2024 si siano già verificati tre assalti contro mezzi del gruppo Battistolli. Tra questi, ha ricordato l’episodio più recente, avvenuto il 6 novembre lungo la tratta tra Toritto e Altamura, in cui solo un “caso fortuito” ha evitato gravi conseguenze per le tre guardie giurate a bordo del mezzo attaccato. Il segretario generale della FILCAMS CGIL Bari, Antonio Ventrelli, ha lanciato un appello alle forze dell’ordine e alle istituzioni affinché intensifichino i controlli sulle tratte dei portavalori. Ventrelli ha inoltre evidenziato l’urgenza di garantire maggiore sicurezza a lavoratori che quotidianamente mettono a rischio la propria vita durante lo svolgimento delle loro mansioni.