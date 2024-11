Bari, fu ucciso in un casolare a Ceglie: tre arresti

Dalle prime luci dell’alba, in Bari – Ceglie del Campo – la Polizia di Stato di Bari sta dando corso all’esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari e dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni del capoluogo, su richiesta delle competenti Procure della Repubblica, nei confronti di tre soggetti, un maggiorenne e due minorenni, ritenuti responsabili dell’omicidio di un cittadino indiano, consumato a Ceglie del Campo, il 31 maggio scorso.

L’uomo di 38 anni di nazionalità indiana fu ucciso a colpi d’arma da fuoco mentre era con alcuni connazionali in una struttura in disuso di Ceglie del Campo, nella periferia di Bari. La vittima sarebbe stata raggiunta da uno o più colpi di pistola al petto.

Alcune persone che erano con la vittima avevano raccontato che stavano bevendo e mangiando, quando tre persone molto giovani,, avrebbero fatto irruzione nell’immobile. Una di loro avrebbe sparato centrando al petto la vittima.