Bari, ‘Soqquadro’ inaugura la stagione per le famiglie al Kismet

Un inno alla vita capace di sorprendere, delle meravigliose scoperte dell’infanzia, apre domenica 17 novembre la Stagione Famiglie a teatro 2024.25 del Teatro Kismet. In scena alle ore 18 a Bari Soqquadro, produzione Teatro del Piccione pensata per un pubblico a partire da 3 anni. Lo spettacolo di e con Danila Barone, Dario Garofalo e Paolo Piano mette a confronto due mondi: quello degli adulti, pronti a impedire, regolare, rallentare, mettere ordine, mettere in squadro; e quello dei più piccoli, pronto allo sconvolgimento, a essere messo a ‘soqquadro’ appunto. Qui rappresentato dal sottosopra, spazio onirico in cui i due protagonisti Alba e Aldo finiscono dopo essere caduti in una pozzanghera in un giorno di pioggia.

Un episodio che sconvolgerà le vite delle due anime semplici e ordinate, accompagnandoli con il pubblico in un viaggio in un mondo di luci, colori ed emozioni un tempo frequentate, che non mancherà di stupire i giovanissimi. Nel foyer del teatro, grazie alla collaborazione con l’associazione culturale Un panda sulla luna (che gestisce anche una libreria a Terlizzi), i giovani spettatori potranno acquistare e ricevere consigli sul prossimo libro da leggere, con un’offerta di titoli specifico per la loro età. La Stagione è organizzata dal TRIC Teatri di Bari con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari.