Donna uccisa nel Tarantino, c’è una svolta nelle indagini

C’è una svolta nelle indagini sulla morte di Silvana La Rocca, 73enne originaria di Saraceno, a Cosenza, trovata priva di vita nella serata di ieri nel giardino della sua villetta nel Tarantino, in particolare a Marina di Leporano. Secondo quanto emerso, il figlio 46enne, rintracciato dai carabinieri e portato al comando provinciale per essere sottoposto a interrogatorio, avrebbe confessato di aver accoltellato la donna, ritrovata con una profonda ferita all’addome, per poi fuggire. L’uomo è attualmente sottoposto a fermo su disposizione del procuratore Eugenia Pontassuglia e del pm Salvatore Colella. L’accusa è di omicidio volontario.

Ancora ignoto il movente. Il corpo della donna è stato ritrovato riverso in giardino, in una pozza di sangue. L’interno dell’appartamento era invece saturo di gas. Non si esclude che l’uomo possa aver provato a depistare le indagini. La Rocca, insegnante in pensione, aveva due figli, uno dei quali vive in Francia. L’altro invece, ex militare della Marina, vive a Pulsano. Quest’ultimo, fermato per l’omicidio, dopo essersi contraddetto più volte sui suoi spostamenti, ha confessato di aver accoltellato la mamma.

Foto repertorio