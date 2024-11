Guerra di mafia a Bari, chiesti sei ergastoli

La Dda di Bari ha richiesto l’ergastolo per sei imputati (Filippo Mineccia, Michele Ruggieri, Giovanni Palermiti, Francesco Triggiani, Raffaele Addante e Nicola Parisi), accusati a vario titolo nell’omicidio di Francesco Barbieri e Nicola De Santis, avvenuti nel quartiere Japigia di Bari nel 2017. Gli omicidi sono legati alla faida tra il clan Palermiti e il gruppo di Antonio Busco.

Mineccia e Ruggieri sono accusati del primo omicidio, mentre Mineccia, insieme a Giovanni Palermiti, è ritenuto l’esecutore del secondo. Barbieri fu ucciso il 17 gennaio, mentre De Santis il 12 aprile. Il 6 marzo, in risposta al primo omicidio, il gruppo di Busco uccise Giuseppe Gelao e ferì gravemente Antonino Palermiti. Il pm Fabio Buquicchio ha chiesto una condanna di 12 anni per Giovanni Mastrolilli, accusato di essere una “vedetta” nell’omicidio di De Santis. Per Mastrolilli è stata richiesta l’attenuante della collaborazione, pur non essendo un collaboratore di giustizia. Infine, è stata richiesta una condanna a 4 anni e 8 mesi per Domenico Pagone, accusato di ricettazione e favoreggiamento: insieme ad Agostino Capriati (che ha chiesto il patteggiamento a due anni), avrebbe distrutto vestiti, guanti, auto e armi usate per gli omicidi.