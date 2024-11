Incendio a Palo del Colle, proseguono le operazioni di spegnimento

Proseguono le operazioni di spegnimento del maxi incendio che ha colpito un capannone a Palo del Colle nella giornata di ieri. Attualmente al lavoro ci sarebbero oltre 40 vigili del fuoco. La situazione, evidenziano i vigili del fuoco, rispetto a ieri, “non è cambiata”. Unica novità l’arrivo di una pala meccanica in più dal Comando di Potenza e di un grosso mezzo aeroportuale dall’aeroporto di Grottaglie, un Efestus 6, in grado di spegnere un aereo in fiamme in meno di tre minuti. Il mezzo è all’opera già da ore e si è dimostrato efficace, ma non risolutivo. Neanche la pioggia, sebbene sia d’aiuto, contribuisce a migliorare la situazione.