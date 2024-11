La cultura di tutto il mondo si incontra a Bari

È in programma martedì 19 e mercoledì 20 novembre, al Castello Svevo di Bari, la seconda edizione di Creativity meets Clusters, l’evento di matchmaking internazionale promosso dal Distretto Produttivo Puglia Creativa e Puglia Culture – Regione Puglia in collaborazione con Unioncamere Puglia/Enterprise Europe Network, EIT Culture & Creativity e ArtLab, per riunire i manager e i rappresentanti dei cluster culturali e creativi più rappresentativi della scena europea ed internazionale e ospitare imprese italiane ed estere. Creativity meets Clusters intende favorire una maggiore spinta verso il mercato internazionale ed una maggiore industrializzazione del settore culturale pugliese attraverso la condivisione di buone prassi, la definizione di azioni comuni, la conoscenza di nuovi mercati e l’incontro tra imprese. Sono attese oltre 50 imprese culturali provenienti da 15 nazioni: Belgio, Bulgaria, Canada, Estonia, Finlandia, Galles, Germania, Grecia, Irlanda, Lituania, Slovenia, Spagna, Colombia, Brasile e Italia.

“Il comparto culturale pugliese si conferma centrale nella nostra strategia di sviluppo del territorio ed eventi come questo rappresentano occasioni importanti per continuare a crescere soprattutto sul fronte internazionale – il commento del Presidente Michele Emiliano – Ringrazio Puglia Culture e il distretto Puglia Creativa per aver realizzato la seconda edizione di Creativity meets Clusters che mette nuovamente la Puglia al centro del mondo culturale internazionale. Diamo quindi il benvenuto ai numerosi ospiti internazionali che saranno a Bari e auguriamo agli operatori culturali pugliesi di cogliere le grandi opportunità che un evento di questa portata può offrire”.

“Creativity meets Clusters è una grande vetrina per il nostro comparto culturale e una fondamentale occasione di crescita grazie alla presenza di prestigiose imprese e istituzioni culturali provenienti da 15 Paesi – dichiara Viviana Matrangola, Assessore Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali, Politiche Migratorie, Legalità e Antimafia sociale Regione Puglia – Anche questa seconda edizione ospita imprese che operano in tutti i settori, dalle arti performative al design, e rappresenta una preziosa occasione di fare rete, esplorare i mercati internazionali e confrontarsi su temi strategici per lo sviluppo del settore”. “Favorire l’internazionalizzazione – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci – significa da una parte creare occasioni di confronto e scambio con realtà internazionali, diverse dalla nostra e dall’altra offrire opportunità al tessuto imprenditoriale pugliese affinché si faccia conoscere, promuovendo le sue eccellenze. Questa iniziativa ha proprio l’obiettivo di avviare nuove relazioni per le imprese culturali e creative pugliesi attraverso un’attività di networking che sarà certamente proficua”.

“Abbiamo fortemente voluto, per il secondo anno consecutivo, questo evento fondamentale per favorire l’internazionalizzazione dell’industria culturale pugliese – dichiara Paolo Ponzio, presidente Puglia Culture – Si tratta di un’azione altamente strategica che porta in Puglia manager e rappresentanti di imprese culturali di Belgio, Bulgaria, Canada, Estonia, Finlandia, Galles, Germania, Grecia, Irlanda, Lituania, Slovenia, Spagna, Colombia e Brasile al fine di creare una stretta sinergia tra i mercati internazionali e la nostra filiera culturale regionale. È una grande occasione per i tanti operatori pugliesi di tutti i settori dell’industria creativa che invito a partecipare in modo da sviluppare sempre di più un settore così importante per il futuro della filiera lavorativa e per il benessere di tutti i nostri cittadini e cittadine pugliesi”.

“Creativity Meets Clusters, l’evento internazionale di matchmaking per il settore culturale e creativo, giunge alla seconda edizione e Puglia Creativa torna a rendere Bari e la Puglia protagonista nella definizione di nuove visioni e strategie per la crescita dell’ecosistema culturale e creativo nazionale, europeo ed internazionale attivando dinamiche di costruzione dal basso di politiche per il settore e a creare opportunità per le imprese pugliesi della cultura e della creatività, offrendo occasioni di networking a livello internazionale – il commento di Vincenzo Bellini, presidente dell’ Associazione Distretto Produttivo Puglia Creativa – Saranno presenti a Bari 50 imprese estere da Belgio, Bulgaria, Canada, Estonia, Finlandia, Galles, Germania, Grecia, Irlanda, Lituania, Slovenia, Spagna, Colombia, Brasile per entrare in contatto con i nostri operatori. L’evento offre la grande opportunità di avviare nuove progettazioni, di creare partenariati, di cogliere le opportunità offerte dai bandi europei e di aprirsi ai mercati internazionali”. “La cultura è per la Puglia un formidabile attivatore di crescita economica – dichiara Luciana Di Bisceglie, presidente di Unioncamere Puglia – Non solo bellezze naturali e architettoniche, e dunque turismo. Le imprese culturali e creative danno vita a un’offerta unica, originale, trasversale ai settori di punta dell’economia regionale, potenziandone il valore aggiunto. Prodotti ma anche valori che il sistema camerale pugliese, partner della rete Enterprise Europe Network, per il secondo anno consecutivo attraverso “Creativity Clusters” mette in relazione con altri partner nazionali ed europei. L’obiettivo è fare sempre più rete, creando occasioni di cooperazione, scambio di best practices e know how, favorendo la doppia transizione“.