Muore dopo aver assunto farmaci per la gola, in corso le indagini

Tragedia a Ferrara, dove un ragazzo di 29 anni originario di Lecce, ma residente in città da anni, è stato trovato senza vita nel proprio letto dal coinquilino. Il giovane presentava segni di cianosi. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sarebbe quella di una reazione allergica a farmaci da banco utilizzati per curare sintomi influenzali.

Secondo le prime ricostruzioni, il 29enne non si sentiva bene da qualche giorno, lamentando un forte mal di gola e febbre. Dopo aver acquistato uno spray nasale e delle pillole in farmacia si era ritirato a letto per riposare. La tragedia si è consumata nella notte: all’una, preoccupato per il silenzio, il coinquilino è entrato nella stanza, trovandolo privo di sensi e cianotico. Immediata la chiamata al 118, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso. La salma è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale di Ferrara, dove verrà effettuata l’autopsia per determinare con esattezza le cause della morte. Tra le ipotesi, si valuta uno choc anafilattico, forse causato da un principio attivo contenuto nei medicinali assunti, a cui il giovane potrebbe essere stato allergico senza saperlo. Le indagini sono in corso.

Foto repertorio