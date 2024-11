Nel Comune di Bari 2 seggi per le elezioni del Senegal

Accogliendo la richiesta dell’Ambasciata del Senegal in Italia, domenica 17 novembre la Città di Bari metterà a disposizione gli spazi della sede centrale dell’Ufficio relazioni con il Pubblico, al piano terra di Palazzo di Città (ingresso da Corso Vittorio Emanuele II 84), per ospitare, a partire dalle ore 8, due seggi in occasione delle elezioni legislative della Repubblica del Senegal, al fine di agevolare la partecipazione al voto della comunità senegalese residente in città e nei territori limitrofi. A marzo 2024, nella sala dell’ex Tesoreria di Palazzo di Città, erano stati ospitati due seggi per le elezioni presidenziali che si sono svolte negli scorsi mesi nel paese africano.