Olio italiano, cresce l’export nei primi 7 mesi 2024

“L’Italia si conferma uno dei principali esportatori al mondo di olio d’oliva, subito dopo la Spagna. Secondo le elaborazioni di Ismea su dati Istat, nei primi sette mesi del 2024, l’export italiano è cresciuto del 7% in volume e del 61% in valore, superando 1,9 miliardi di euro”. Gli Stati Uniti sono il primo cliente italiano “con il 29% dei volumi e il 31% degli introiti” Il dato economico emerge con Evolio Expo, la nuova fiera internazionale B2b organizzata da Senaf e sostenuta dal Dipartimento di Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale della Regione Puglia, da Pugliapromozione (Agenzia regionale del turismo) e dall’Associazione nazionale Città dell’OIio, che si terrà dal 30 gennaio all’1 febbraio 2025 presso la Fiera del Levante di Bari. L’evento fieristico prevede la presenza di operatori specializzati, come i responsabili import/export delle società di distribuzione e di rappresentanza “per mostrare l’eccellenza dei nostri produttori” e per far presente che “l’Italia può contare su un livello qualitativo dell’olio d’oliva molto alto distinguendosi per la varietà delle olive da olio, oltre 500 genotipi e per numero di olii extravergine a denominazione, 42 Dop e 8 Igp”.