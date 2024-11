Albero crolla sulla statale 16 nel Barese: traffico bloccato

Stanotte, intorno alle 3, un grosso albero si è piegato sulla carreggiata della statale 16, nei pressi dello svincolo di Monopoli Sud, appoggiandosi sul guard rail. Nonostante l’imponente presenza del tronco, le auto sono riuscite inizialmente a transitare passando sotto di esso, fino a quando alcuni automobilisti hanno allertato il 112 per via della situazione critica.

Due squadre dei Vigili del Fuoco di Bari, supportate da un’autoscala, sono intervenute per rimuovere l’albero e mettere in sicurezza la strada. L’operazione, durata fino alle 5.30, ha richiesto grande attenzione, evitando ulteriori rischi per il traffico. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e i tecnici ANAS per gestire la viabilità e collaborare alle operazioni di ripristino. Prima della chiusura temporanea della strada, si è registrato un lieve tamponamento, probabilmente causato dallo spavento di un automobilista che si è trovato di fronte il tronco piegato. Fortunatamente, non si segnalano feriti e non sono transitati autobus o camion, che non avrebbero potuto superare l’ostacolo. Verso le 5.30, la situazione è tornata alla normalità, con la riapertura completa della statale 16 e la rimozione dell’albero.