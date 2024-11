Bari, nel mercato di San Girolamo piove sulle bancarelle

“Ho ricevuto queste fotografie da un esercente del mercato coperto di San Girolamo, da dove si evince che le condizioni strutturali di quel mercato sono al limite delle normative vigenti. Infatti quando piove dal tetto cade acqua sui prodotti di genere alimentare, sui macchinari e frigoriferi in uso”. La denuncia è di Francesco Antelmi, coordinatore del Municipio 3 per Fratelli d’Italia.

“Le varie tipologie di merci – continua – una volta bagnate, non sono più disponibili alla vendita e devono essere cestinate con un danno notevole per i venditori. Una volta bagnato, il pavimento risulta essere scivoloso e la possibilità di incidenti aumenta sempre più. Tutto questo sta allontanando i già esigui clienti che di quel mercato sono assidui e affezionati frequentatori. Chiederò che della questione se ne discuta nella commissione municipale competente”.