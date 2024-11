Calci e pugni a moglie e suocera, arrestato 46enne a Taranto

Ha aggredito l’ex moglie e la suocera. Per questa ragione, i carabinieri hanno arrestato un 46enne pregiudicato della provincia di Taranto, sorpreso mentre aggrediva brutalmente la sua ex moglie e la madre di lei, una donna di 70 anni. L’uomo stava colpendo la moglie con calci e pugni al volto e all’addome, mentre quest’ultima era già a terra. La madre, nel tentativo di difendere la figlia, è stata spintonata ed è caduta, riportando una frattura all’anca.

Secondo le indagini, il 46enne non aveva accettato la fine della relazione con la donna, e ciò avrebbe portato all’esplosione di violenza. L’arresto, avvenuto lo scorso martedì, è stato possibile grazie alla tempestiva richiesta di aiuto al 112 fatta dalla suocera dell’uomo. Le urla disperate, come sottolineato dai militari, hanno fatto capire immediatamente all’operatore che la situazione era gravissima e non c’era tempo da perdere. Una pattuglia dei carabinieri è giunta sul posto in pochi minuti, riuscendo a interrompere l’aggressione e a trarre in arresto l’uomo. Le due donne sono state soccorse e affidate alle cure mediche. La suocera, oltre alla frattura dell’anca, ha riportato altre contusioni, mentre la figlia ha subito diversi traumi. L’uomo è ora in carcere, mentre le indagini proseguono per ricostruire ogni dettaglio della vicenda e verificare se ci siano stati episodi precedenti di violenza.

Foto repertorio