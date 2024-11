Crescono le truffe agli anziani nella Bat, tre episodi in pochi giorni

Crescono le truffe ai danni degli anziani. Negli ultimi giorni, nella provincia Bat si sono verificati tre gravi episodi. Due nei comuni ofantini e uno a Trani. Le vittime, persone sole e vulnerabili, sono state raggirate con una tecnica ormai nota: i truffatori, fingendosi appartenenti all’Arma dei Carabinieri, hanno telefonato agli anziani sostenendo che un loro parente era stato arrestato o coinvolto in un grave incidente stradale. Per evitare conseguenze legali o garantire cure sanitarie urgenti, chiedevano una somma di denaro immediata. Presi dal panico e dalla paura per i propri cari, gli anziani hanno ceduto, consegnando i loro risparmi e gioielli a un complice che si presentava direttamente presso le loro abitazioni.

L’Arma dei Carabinieri è da tempo impegnata in una campagna di sensibilizzazione per proteggere le persone più fragili da queste truffe. L’obiettivo è prevenire situazioni come queste, fornendo strumenti per riconoscere ed evitare i raggiri. Pertanto ha ricordato alcune regole utili per difendersi. In primis bisogna diffidare delle apparenze e non lasciarsi distrarre: i truffatori si presentano spesso con un aspetto rassicurante e un comportamento gentile per guadagnare fiducia. Non si deve mai aprire la porta agli sconosciuti senza aver verificato la loro identità, utilizzando lo spioncino o la catenella, e ricordando che tecnici o funzionari pubblici non si presentano mai senza preavviso né chiedono denaro a domicilio. Inoltre, il tesserino di riconoscimento non è sufficiente per accertare l’identità: è sempre consigliabile contattare direttamente l’ente di riferimento o chiamare il 112 per una verifica. È essenziale anche sapere che le forze dell’ordine non richiedono mai denaro per assistere i cittadini o risolvere situazioni legali. Proteggere le persone anziane richiede una collaborazione tra istituzioni, famiglie e cittadini. Informare gli anziani sui rischi e incoraggiarli a segnalare episodi sospetti alle autorità è fondamentale per prevenire queste truffe e garantire che i responsabili siano fermati.

foto freepik