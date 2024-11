Due sorelline accusano lo zio di violenza sessuale nel Salento

Abusate dallo zio, quando insieme ai genitori scendevano da Roma in Salento per trascorrere insieme ai parenti le vacanze estive e le festività natalizie. E’ quanto sarebbe accaduto a due sorelline dal 2018 a 2023 da quando avevano una cinque l’altra sei anni. Per questi fatti è indagato un uomo di 55 anni con l’accusa di violenza sessuale aggravata. La vicenda è venuta a galla in occasione dell’incidente probatorio che si è tenuto nella giornata ieri davanti al gip di Lecce Francesca Mariano in cui le due bambine sono state ascoltate in modalità protetta. Al termine dell’udienza è stata disposta una perizia affidata ad una psicologa che attesti l’attendibilità delle dichiarazioni.

L’inchiesta è partita in seguito alla denuncia sporta dalla madre delle due bambine a cui le piccole avevano confidato cosa faceva loro zio. L’uomo ha sempre negato ogni addebito.