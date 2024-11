Modugno scende in piazza contro l’illegalità: il corteo

Sono scesi in strada questo pomeriggio, reggendo uno striscione “1,10, 1000 verso mille passi” per dire no alle forme di violenza e di illegalità. In prima fila il sindaco di Modugno, Nicola Bonasia, il sindaco di Bari, Vito Leccese e i genitori di Michele Fazio. “Insieme abbiamo camminato – ha detto Bonasia – fianco a fianco per ribadire che questa città non tollera la violenza, i soprusi, l’llegalità. Il corteo “1, 10, 100… verso mille passi” non è una semplice passeggiata, ma un atto di coraggio, un impegno collettivo, un piccolo gesto verso noi stessi e soprattutto i nostri figli. Una dimostrazione che “noi” siamo di più e, soprattutto, più forti di “loro”. Modugno ci chiama, rispondiamo con forza e dimostriamo di avere il coraggio di difendere i nostri valori”. In mano i partecipanti avevano un fazzoletto bianco per la passeggiata della legalità.