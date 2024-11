Tutti con Alberobello, un incontro nelle Grotte

Sarà una serata dedicata alla Candidatura di Alberobello a Capitale Italiana della Cultura 2027, quella che si terrà martedì 19 novembre alle 19.00, nella Grave delle Grotte di Castellana intitolata “Pietramadre. La cultura in grotta: Un viaggio verso la Capitale Italiana della Cultura 2027”. Un appuntamento per celebrare il progetto “Pietramadre”, presentare i motivi della candidatura, che unisce strettamente i Comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Noci e Polignano a Mare e che fa della Pietra, quella dei muretti a secco raccontati anche dal Premio Strega 2022 Mario Desiati, un filo rosso che dal mare attraversa le Grotte, le campagne del sud est barese, fino ad arrivare nella capitale dei Trulli, sito UNESCO patrimonio mondiale dell’umanità. Gli ospiti avranno modo di godere della bellezza di uno dei siti carsici più importanti d’Europa. Il cammino attraverso le caverne sarà accompagnato da diversi performer che si esibiranno su musiche di Domenico Modugno, per rimarcare il legame tra territorio e comunità.

Seguiranno i saluti del presidente della società Grotte di Castellana srl Serafino Ostuni, e dei quattro Sindaci Francesco De Carlo sindaco di Alberobello, Domi Ciliberti sindaco di Castellana Grotte, Francesco Intini sindaco di Noci e Vito Carrieri sindaco di Polignano a Mare. A chiudere la serata “Hell in the Cave”, uno spettacolo che porta la poesia di Dante nelle Grotte, a circa 65 metri di profondità, un grande spettacolo aereo-sotterraneo diretto dal regista Enrico Romita su drammaturgia dell’attrice Giusy Frallonardo. Pietramadre è il progetto promosso dai Comuni di Alberobello (capofila), Castellana Grotte, Noci e Polignano a Mare, l’architetto Marco Piva è il direttore artistico, il coordinamento della candidatura è affidato al dott. Pasquale Gatta, la segreteria, la comunicazione e la coprogettazione curata della Gemanco Design e l’Agenzia Scopro si occupa dell’organizzazione generale e del dossier.