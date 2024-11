A Putignano torna “San Martino – Ogni mosto diventa vino”

Putignano si prepara ad accogliere la terza edizione di San Martino – Ogni mosto diventa vino, sabato 23 e domenica 24 novembre 2024.

Nella serata di sabato e domenica, a pranzo e cena, vini, gastronomia, musica e divertimento trasformeranno il centro storico della città del Carnevale in un borgo di vino.

Per la prima volta di due giorni, San Martino quest’anno è organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “Onde Culturali”, da poco costituita, che ha rivisitato il progetto messo in campo nelle scorse edizioni, diffondendo San Martino nel cuore della città. A trionfare non potrà che essere il buon vino delle cantine pugliesi.

Con sette postazioni di distribuzione vino, infatti, percorrendo le strade del borgo antico sarà possibile degustare prodotti dal nord al sud della nostra regione.

Oltre al vino, anche le castagne, immancabile frutto della stagione autunnale, insieme ai prodotti tipici, riscalderanno le fredde notti novembrine insieme al vino ed alla buona musica pugliese che, con più postazioni sparse nel borgo antico, soddisferà tutti i gusti.

San Martino, poi, diviene un posto per tutte le età grazie al contributo dell’Area Kids offerta da Vuemme Consulting, dove i bambini e le bambine potranno divertirsi saltando sui grandi gonfiabili. A loro sarà riservato anche un laboratorio creativo in collaborazione con “Officina dei Saperi APS”.

Saranno invece le donne vendemmiatrici ad emergere nella mostra fotografica realizzata con opere del fotografo Dino Frittoli e curata da Erika Lastovskyte nello splendido chiostro della Biblioteca Comunale di Putignano. Con un servizio

fotografico gentilmente concesso da “Produttori di Manduria” e dall’agenzia

“Never Before Italia” l’organizzazione omaggia le donne che operano nell’agricoltura, riservando loro un posto d’onore in occasione delle celebrazioni per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Domenica 24 novembre, invece, saranno proprio le donne agricoltrici a prendere parola, con una tavola rotonda a tema “Donna e Agricoltura” organizzata in collaborazione con la Lega Territoriale COPAGRI.