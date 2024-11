Cucina, ricche di vitamine: in tavola le mandorle

Alleate della salute e ricche di vitamine, oggi in tavola portiamo le mandorle. Si tratta di un alimento versatile e nutriente. Con la loro consistenza croccante e il sapore delicato, si prestano a innumerevoli preparazioni culinarie, sia dolci che salate. Ma non sono solo un piacere per il palato: le mandorle sono un concentrato di benefici per la salute, ricche di nutrienti essenziali per il benessere del nostro organismo. Ma andiamo per gradi.

In primis, le mandorle sono ricche di grassi buoni (monoinsaturi e polinsaturi), che favoriscono la salute cardiovascolare. Contengono inoltre vitamina E, un potente antiossidante che protegge le cellule dall’invecchiamento precoce, e magnesio, fondamentale per il funzionamento muscolare e nervoso. Ma non solo. Le mandrole sono anche una fonte eccellente di proteine vegetali, fibre e minerali come calcio e fosforo, che contribuiscono alla salute delle ossa. Infine, grazie al basso indice glicemico, sono ideali per mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue, rendendole perfette per chi soffre di diabete. Ecco due ricette semplici e gustose per portarle in tavola.

Pollo alle mandorle



Taglia il pollo a bocconcini e marinalo per 30 minuti con la salsa di soia e l’amido di mais. In una padella, tosta le mandorle fino a doratura e mettile da parte. Scalda l’olio in un wok o in una padella capiente, soffriggi l’aglio e la cipolla tritata, poi aggiungi il pollo. Cuoci a fuoco vivace finché non sarà ben rosolato. Aggiungi le mandorle e amalgama il tutto. Regola di sale e pepe e servi caldo, accompagnato da riso basmati.

Riso con pesto di mandorle e basilico

Tosta leggermente le mandorle in padella per esaltarne il sapore. Frulla le mandorle insieme al basilico, al parmigiano e all’aglio (se gradito), aggiungendo l’olio a filo fino a ottenere una consistenza cremosa. Regola di sale e usa subito il pesto per condire la pasta o conservalo in un barattolo coperto da uno strato d’olio in frigorifero. A parte cuoci il riso. Una volta pronto mescola il pesto con il riso aggiungendo una spolverata di formaggio grattugiato e spezie di proprio gradimento. Consigliamo paprika affumicata e pepe.