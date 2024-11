I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Furto nel teatro per bambini. Dieci arresti per corruzione e tangenti nella Asl di Bari. Vasto incendio in azienda del Barese. Lo sciopero delle signore delle orecchiette. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 10 novembre. Al via la rimozione dei cavi dei vecchi filobus

Lunedì 11 novembre. Furto nella Casa di Pulcinella

Martedì 12 novembre. Inchiesta su Asl Bari, 10 arresti

Mercoledì 13 novembre. Vasto incendio in azienda del Barese

Giovedì 14 novembre. Vincoli troppo estesi, il Comune porta al Tar la Sovrintendenza

Venerdì 15 novembre. Tre arresti per l’omicidio di un 38enne in un casolare

Sabato 16 novembre. Scioperano le signore delle orecchiette