Tokyo è il sogno dei turisti. Tra le destinazioni più ambite

Ci sono già le premesse di ciò che cercheremo nei viaggi che ci aspettano nel 2025 nel report ‘A year in travel by eDreams ODIGEO 2024’, che analizza prenotazioni e ricerche per viaggiare nel 2024 e nel 2025.

Se sono europee le destinazioni più prenotate al momento dai connazionali per viaggiare nel 2025, tra le ricerche si distinguono anche America e Asia, presenti nella top 10. In particolare resta visibile anche per il prossimo anno la scia dell’entusiasmo per gli eventi sportivi e culturali. Parigi, che secondo i dati di eDreams ODIGEO nel 2024 grazie ai Giochi ha visto crescere le prenotazioni del 62% rispetto al 2023, resta al vertice della classifica anche per l’anno prossimo, e Tokyo, che nel 2025 ospiterà i Campionati del mondo di atletica leggera, registra per quelle date un incremento delle ricerche del 135% rispetto allo stesso periodo di quest’anno.

Osservando le mete che sono cresciute di più per prenotazioni dei viaggiatori italiani nel 2024, invece, emerge soprattutto un mix di isole, mare e cultura, che vede in testa l’ascesa di Giza, al primo posto quest’anno, seguita da Alghero e Roma.

Se si dovesse riassumere il 2024 degli italiani in termini di abitudini di viaggio, si potrebbe iniziare sottolineando che il 64% ha scelto rotte internazionali a breve o medio raggio, il 23% ha optato per voli nazionali e il 13% per gli intercontinentali. Il 40% dei viaggiatori ha prenotato da 16 giorni a due mesi prima della partenza, il 35% meno di due settimane prima, il 25% degli italiani ha prenotato più di due mesi prima di fare le valigie.

Già al sesto posto per prenotazioni e nella top 10 delle ricerche a livello internazionale nel 2024, Roma per il 2025 risulta già tra le 10 mete più ricercate ed è al quarto posto per prenotazioni dopo Bangkok, Londra e Parigi. Un effetto Giubileo ben visibile nelle scelte di chi sta organizzando il calendario dell’anno prossimo a livello globale, considerando tra l’altro che le ricerche per visitare la città sono cresciute del 16% anno su anno. Anche guardando al 2024, la città italiana più presente tra prenotazioni e ricerche in generale resta appunto Roma, con Milano anch’essa nella top 10 delle ricerche totali per quest’anno. Focalizzandosi sugli stranieri in visita, gli amanti delle “vacanze italiane” per il 2024 sono soprattutto francesi (25% delle prenotazioni per viaggiare in Italia), spagnoli (21%) e tedeschi (18%).

I viaggi nel 2024 hanno visto una crescente domanda di itinerari personalizzati, i viaggiatori cercano infatti scelta, flessibilità e risparmio. Abbiamo anche visto la tendenza a scegliere mete ispirate dai social media affermarsi significativamente quest’anno, con TikTok, Instagram e Pinterest che restano piattaforme popolari per consigli sulle destinazioni, guide locali e racconti di esperienze in prima persona. Osservando la mappa dei viaggi globali del 2024, le destinazioni in genere più quotate – Parigi, Barcellona e Palma di Maiorca – hanno dominato le classifiche, ma anche altre mete intercontinentali sono cresciute in popolarità. Oltre ai grandi eventi sportivi, è stato affascinante seguire l’impatto del turismo musicale sulle economie globali quest’anno, con artisti di fama mondiale come Taylor Swift che ispirano viaggi verso le destinazioni dei loro concerti in tutto il mondo. Questa tendenza continuerà anche il prossimo anno, con eventi come la reunion degli Oasis che ha scatenato un aumento delle ricerche globali verso Manchester del 700%.

Guardando al 2025, l’interesse si concentra su importanti eventi culturali, sportivi e musicali in tutto il mondo. Bangkok, Londra e Parigi occupano i primi posti per le prenotazioni del 2025, ma si cercano una varietà di destinazioni in America, Europa, Asia e Australia.