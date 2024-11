A Bari strade “dissestate da anni”, un cittadino scrive al Comune

Strade dissestate da anni “e rattoppate male”. Per questa ragione, un residente del Municipio 2 ha scritto al Comune e all’assessore alle opere pubbliche, Domenico Scramuzzi. Obiettivo, richiedere interventi urgenti soprattutto in vista delle segnalazioni che i Consigli Municipali dovranno effettuare in merito alle strade da riasfaltare.

“Da alcuni recenti articoli – scrive il cittadino – risulta che entro febbraio i Consigli Municipali dovranno segnalare alcune delle strade da riasfaltare, orbene mi preme porre alla Vs attenzione come alcune strade, peraltro coinvolte negli ultimi due anni da scavi per la realizzazione di sottoservizi richiuse in modo a dir poco imbarazzante con gibbosità diffuse che si sono aggiunte alle buche rattoppate più volte nel corso del tempo. Non esistendo alcun modo o strumento da parte dei cittadini di poter dialogare e segnalare i problemi del territorio da porre all’attenzione del Consiglio Municipale e della ripartizione strade in riferimento alle annose deturpazioni del manto stradale di alcune strade del quartiere San Pasquale,

chiedo di poter conoscere se rientreranno nel rifacimento dell’asfalto le seguenti strade: via Sigismondo Castromediano nel tratto da via Redavid a via Lattanzio; via De Deo; via Pisacane; via Lattanzio; via Redavid nel tratto compreso da via Postiglione sino a via Capruzzi”, ha evidenziato.

“Sottolineo – ha detto infine – come siano passati circa 15 anni dall’ultimo intervento di riasfalto completo, inoltre a causa della frantumazione dei copiosi rattoppi di alcune delle vie succitate, durante le piogge saltano pezzi di asfalto che stanno danneggiando i portoni e le mura dei palazzi complice l’esigua larghezza dei marciapiedi. Con l’auspicio di non dover ricorrere ad un esposto denuncia per fare valere le buone ragioni di quanto appena descritto”, conclude.

