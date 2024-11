Bari, lavori per cantiere Terminal Bus: cambia la viabiltà

Cambia la viabilità in via Capruzzi per i lavori relativi al cantiere per il Terminal Bus. Lo rende noto la ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche segnalando che in concomitanza dei lavori di spostamento dei cavi di media e bassa tensione interferenti col cantiere di Grandi Stazioni srl per la realizzazione del Terminal bus su via Capruzzi, è stata emanata un’ordinanza con la quale, da oggi, lunedì 18 novembre, al prossimo 1 dicembre, sono istituiti provvedimenti temporanei di circolazione. Già nelle scorse settimane si erano registrati disagi per i lavori in corso relativi nello specifico al traffico congestionato all’altezza della rotonda.

In questo caso è prevista: l’istituzione del restringimento di carreggiata sul sottovia Quintino Sella per i veicoli che percorrono via Capruzzi verso il sottovia seguendo la curva che da via Capruzzi giunge all’impianto semaforico posto all’intersezione per circa 50 metri; l’arretramento di circa 5 metri della fascia di segnaletica orizzontale di arresto sul sottovia Quintino Sella in corrispondenza dell’impianto semaforico posto all’intersezione con via Capruzzi; il divieto di fermata a tutti i veicoli lungo entrambi i margini della carreggiata su via Devitofrancesco, nel tratto stradale compreso tra via Capruzzi e via Tenente pilota Licio Carri; l’istituzione del limite massimo di velocità, pari a 30 km/h, a tutti i veicoli in avvicinamento alle aree di cantiere per 500 metri.

Pertanto, laddove sarà ristretta la carreggiata nel tratto a doppio senso di circolazione, il passaggio dei veicoli dovrà essere regolato dalla presenza di almeno quattro movieri collocati a monte di entrambi i punti iniziali del tratto interessato dal cantiere. L’impresa esecutrice dei lavori dovrà: garantire tempestivamente e in ogni condizione il transito dei mezzi della forza pubblica e di soccorso in caso d’emergenza e per motivi di pubblica incolumità, anche con l’utilizzo di opere provvisionali disposte e/o apposte da personale incaricato allo scopo; installare e mantenere a proprie spese la segnaletica stradale temporanea e di cantiere che dovrà essere conforme a quanto disposto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e dagli artt. 30, 31, 32, 34, 37, 38, 40 e 42 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del N.C.d.S.; realizzare le opere idonee a garantire la sicurezza della circolazione pedonale in prossimità del cantiere, qualora lo stesso impedisca o limiti il normale transito ai pedoni, con particolare attenzione alle persone con disabilità.

Infine, l’Amtab dovrà sospendere le fermate degli autobus del TPL che dovessero essere interdette e inutilizzabili a causa della presenza dei lavori, deviando le linee su strade limitrofe. Come noto, il cantiere in corso per la realizzazione del Terminal bus, consentirà di disporre a breve di un’infrastruttura fondamentale per la mobilità, con 18 nuovi stalli per autobus extraurbani che attualmente sostano su via Capruzzi. I lavori, a cura di Grandi Stazioni Rail (società controllata di RFI – Polo Infrastrutture del Gruppo FS), interessano una superficie di circa un ettaro su cui sono stati abbattuti alcuni edifici non più funzionali all’esercizio ferroviario all’interno dell’area di cantiere, che sorge tra il sottovia Quintino Sella e via Lembo. Al servizio dei viaggiatori saranno realizzati spazi come bar, biglietteria e bagni, oltre all’allargamento del marciapiede esistente di via Capruzzi, che sarà coperto con una pensilina e collegherà il Terminal con la stazione. L’investimento complessivo è di circa 7 milioni di euro, cofinanziati dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Foto repertorio