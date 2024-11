Bari, riprese per “I casi dell’Avvocato Guerrieri”: divieti in centro

Divieti al transito per le riprese della serie tv ““I casi dell’Avvocato Guerrieri””. Lo rende noto l’Amtab informando che in riferimento ai provvedimenti adottati dalla Ripartizione Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile con Ordinanza n° 2024/03707-2024/220/01017 del 14 novembre 2024, con cui viene istituito il divieto di transito su corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra via Andrea da Bari e via Cairoli, per consentire le riprese cinematografiche della serie televisiva “I casi dell’Avvocato Guerrieri”, dalle ore 18:00 di martedì 19 novembre 2024 alle ore 04.00 di mercoledì 20 novembre 2024, saranno effettuate alcune variazioni di percorso.

In particolare:dalle ore 18:00 di martedì 19 novembre 2024 alle ore 04.00 di mercoledì 20 novembre 2024, si dispongono alcune variazioni di percorso.

linea 2/

in direzione via Conenna: i bus giunti in piazza Massari svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele, a sinistra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, corso Cavour, inversione di marcia alla Camera di Commercio, lungomare di Crollalanza con ripresa del percorso ordinario;in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in corso Cavour proseguiranno per via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

linea 42

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti sul lungomare di Crollalanza svolteranno a sinistra per corso Cavour, via Piccinni, via Cairoli, piazza Massari, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario; in direzione area di sosta “Pane e Pomodoro”: i bus giunti in piazza Massari, svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele, a sinistra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, corso Cavour, lungomare di Crollalanza, lungomare Nazario Sauro, lungomare Perotti, corso Trieste, via Ballestrero, corso Trieste (area di sosta Pane Pomodoro);

navetta “A”

in partenza dall’area di sosta ”Vittorio Veneto-lato terra”: i bus giunti sul lungomare Imperatore Augusto, svolteranno a sinistra per corso Cavour, a destra per via Piccinni, a destra per via Cairoli, piazza Massari con ripresa del percorso ordinario;

navetta “B”

in partenza da piazza Massari: i bus in partenza dal capolinea svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele, a sinistra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, corso Cavour, inversione di marcia alla Camera di Commercio, lungomare di Crollalanza, lungomare Nazario Sauro, lungomare Perotti, corso Trieste, via Ballestrero, corso Trieste (area di sosta Pane Pomodoro); lungomare Nazario Sauro, lungomare di Crollalanza, corso Cavour, via Piccinni, via Cairoli, piazza Massari;

navetta “AB”

in partenza dall’area di sosta ”Vittorio Veneto-lato terra”: i bus giunti in piazza Massari, svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele, a sinistra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, corso Cavour, lungomare di Crollalanza, lungomare Nazario Sauro, lungomare Perotti, corso Trieste, via Ballestrero, corso Trieste (area di sosta Pane Pomodoro); lungomare Nazario Sauro, lungomare di Crollalanza, corso Cavour, via Piccinni, via Cairoli, piazza Massari, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le predette variazioni di percorso. Al fine di limitare l’eventuale disagio all’Utenza, l’Azienda ha predisposto un servizio di coordinamento esterno per le opportune esigenze che si renderanno necessarie durante lo svolgimento della manifestazione in oggetto.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli Operatori del Numero Verde 800450444.