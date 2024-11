De Laurentiis torna a parlare? Il tifoso del Bari vuole risposte

(Di Nicola Lucarelli) – Esaurita la pausa per gli impegni delle nazionali, torna il campionato di B. Il Bari riparte dall’importante vittoria ottenuta contro la Salernitana che ha proiettato i galletti al sesto posto in classifica, in piena zona playoff. Per consolidare la posizione in classifica, i biancorossi dovranno fare bottino pieno contro il Cittadella. Contrariamente a quanto accaduto negli ultimi anni, la compagine veneta non sta disputando un campionato di vertice, ma è impelagata nei bassifondi della graduatoria.

Ma la serie B resta un campionato equilibrato ed imprevedibile, dove nulla è scontato. Superfluo fare quindi calcoli o misurare le ambizioni di una squadra a fine novembre. Sicuramente la compagine allenata da Longo ha mostrato solidità ed organizzazione e gli 11 risultati utili consecutivi sono lì a testimoniarlo. È vero, ci sono stati troppi pareggi ma, contrariamente agli anni scorsi, sono stati dei risultati che hanno lasciato l’amaro in bocca per come sono maturati.

L’impressione è che, a questa squadra (ben allestita dal Ds Magalini), manchi davvero poco per essere ancora più competitiva. Molto dipenderà dal calciomercato di gennaio e dalle risorse che i De Laurentiis metteranno a disposizione dello stesso Magalini e di Valerio Di Cesare. A tal proposito, l’ex capitano biancorosso ha dichiarato sulle frequenze di Radio Sportiva: “Calciomercato invernale? Sin da fine agosto ci stiamo pensando, non ci faremo trovare impreparati”. Sicuramente sarà così perché le ‘idee’ non mancano al duo Magalini – Di Cesare. Purtroppo però, non sempre le intuizioni di mercato si rivelano azzeccate perché spesso di opta per calciatori da rilanciare o che provengono da infortuni. Insomma, le classiche scommesse…

Ma, in questo periodo, non sono le questioni di campo quelle che interessano i tifosi biancorossi. E’ bastato un mezzo rumor relativo ad una possibile conferenza stampa del presidente Luigi De Laurentiis in questa settimana, per distogliere le già poche attenzioni dei supporters del galletto dal calcio giocato, per dirottarle verso le questioni societarie. Si, perchè il tifoso del Bari ha bisogno d’essere informato sul presente e, soprattutto, sul futuro della propria squadra del cuore. Al momento, non ci sono conferme ufficiali circa la conferenza stampa del numero 1 biancorosso, ma l’hype attorno a questo evento mediatico non è affatto di poca rilevanza.

C’è da dire che Luigi De Laurentiis non rilascia dichiarazioni ufficiali dal mese di luglio, in occasione della presentazione del tecnico Moreno Longo. Da quel momento, come spesso accade a queste latitudini, il presidente del Bari è sparito dai radar di giornalisti e tifosi. Eppure, in questi mesi, non sono mancati gli argomenti e i temi di discussione, questione cessione societaria in primis, con la telenovela Al Sabah archiviata in fretta e furia e con zero spiegazioni. Dopo quella foto a Milano con il componente della famiglia reale del Kuwait, De Laurentiis avrebbe dovuto spiegare cos’è successo anche per placare le voci che parlavano di una mancata risposta della Filmauro alla mail inviata dallo staff del reale saudita.

La speranza è che la conferenza si tenga sul serio e che il presidente biancorosso non si sottragga a domande relative le questioni societarie. Anche perché, dopo la baraonda mediatica creata da papà Aurelio lo scorso anno, il tifoso del Bari vuole solo sapere quando ci sarà il cambio di proprietà per poter tornare ad essere la ‘prima’ squadra di qualcuno senza altre spade di Damocle sulla testa. La tifoseria barese è stanca e vuole risposte…

Foto Ssc Bari