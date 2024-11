Lecce, impenna con lo scooter e investe carabiniere

Un vicebrigadiere dei carabinieri, Andrea Accogli, 46 anni, è stato investito da uno scooter (guidato da un 16enne) a Taviano, in provincia di Lecce. L’incidente è avvenuto mentre l’agente aveva alzato la paletta per fermare un’auto in transito. Proprio in quel momento, ha notato uno scooter che sopraggiungeva a velocità elevata, con il conducente intento a impennare. Nel tentativo di bloccarlo, il militare è stato travolto.

Il giovane alla guida del mezzo è stato successivamente fermato e la sua posizione è ora al vaglio delle autorità giudiziarie. Il carabiniere, immediatamente soccorso dai colleghi, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Gallipoli. Le sue condizioni non destano preoccupazioni: non sarebbe infatti in pericolo di vita.