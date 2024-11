Manca poco più di un mese a Natale. Ma a Bari negozi già in festa

(di Adalisa Mei) Ci siamo quasi. Manca poco più di un mese al prossimo Natale e a Bari sono già spuntate le prime vetrine natalizie. Sono ancora pochi i commercianti che hanno allestito i loro negozi con neve, luci, renne e pacchetti regalo, ma fra qualche giorno si entrerà nel vivo delle festività. La creatività nell’allestire le vetrine di alcuni negozi stupisce e rallegra. Alcune sono davvero molto belle e regalano quell’atmosfera che sono il Natale sa donare. Non sono soltanto le attività commerciali del centro ad essere tra i primi ad adornare i loro negozi, ma anche alcune di Poggiofranco e Carrassi si sono già deliziate nel decoro natalizio.

A Bari si respira quindi già aria natalizia: la città si sta infatti preparando per le festività tanto che anche sul lungomare Nazario Sauro è stato già allestito l’albero di Natale di un noto locale del quartiere. Ora non tocca che aspettare le luminarie nelle altre zone di Bari e per le strade del centro cittadino. Prima fra tutte le luminarie di via Sparano e piazza Ferrarese. Ma al momento non si sa ancora nulla. Gli imprenditori più irritati sono quelli di periferia. Ma in generale tutti i titolari di esercizi commerciali si lamentano dei ritardi del calendario di Natale e della programmazione degli eventi ma, soprattutto, sugli investimenti relativi agli allestimenti in città. Infatti, ad oggi, ancora non è stato reso noto come Bari si presenterà in occasione delle festività natalizie. Le iniziative della giunta per il Natale? Ancora ignote.

L’allestimento di alcune vie e piazze della città con scenari illuminotecnici a tema natalizio possono creare un’atmosfera accogliente in grado di garantire un forte richiamo turistico e quindi attrarre visitatori e clienti. Si tratta, insomma, per il territorio di un modo per rilanciare commercio e turismo. Per ora non è partita una campagna di comunicazione, non ci sono certezze sugli eventi e la situazione desta legittima apprensione: il Natale è un momento dell’anno importante per il tessuto socio – economico. Mentre quindi in città cominciano ad intravedersi le prime vetrine addobbate, i commercianti frenano e lanciano un allarme: “Siamo preoccupati”. A Bari le vetrine sono già in festa. Renne, pupazzi di Babbo Natale e decorazioni sono già pronte per adornare le nostre case. Camminando per le vie è facile notare che in alcuni negozi il conto alla rovescia è già partito. Mancano poco più di 40 giorni ma che Natale sarà? Ma soprattutto ci saranno meno luci in città? Le luminarie saranno più contenute? Non ci resta che aspettare.