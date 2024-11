Andria, continua a perseguitare la ex: dai domiciliari al carcere

“Perché mi fai questo?” E ancora: “Mi fai uscire pazzo. Rispondi”. Sono alcuni dei messaggio che un uomo di 44 anni di Andria avrebbe inviato alla ex compagna nonostante fosse agli arresti domiciliari per stalking proprio ai danni della donna. È stata la vittima a rivolgersi alla polizia perché impaurita dal comportamento dell’uomo, consentendone l’arresto. Il 44enne è ora in carcere con le accuse di maltrattamenti e stalking.

Non è la prima volta che finisce nei guai, sempre per gli stessi reati. Già lo scorso anno, dopo continui appostamenti e atteggiamenti ossessivi nei confronti della donna, era stato raggiunto da un provvedimento che lo obbligava a indossare il braccialetto elettronico. Misura che non è bastata perché ha continuato a molestarla finendo così ai domiciliari. Ma anche chiuso in casa, non avrebbe smesso di perseguitare la vittima inondandola di messaggi, alcuni minatori, tramite chat o social spingendola a denunciarlo di nuovo. Gli agenti hanno così eseguito il provvedimento di arresto emesso dal Tribunale di Trani. Il 44enne si trova ora nell’istituto di pena di Trani.