Bari, il Comune mette all’asta suoli e box auto

È in pubblicazione sull’Albo pretorio la determina dirigenziale con cui la ripartizione Patrimonio approva l’avviso di asta pubblica e lo schema di bando integrale redatto in conformità al vigente “Regolamento per l’utilizzazione dei beni immobili, terreni e fabbricati di proprietà comunale”, in applicazione del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni 2024/26, per la vendita di 44 immobili di varia tipologia di proprietà del Comune di Bari individuati sul territorio cittadino, e non solo; l’asta pubblica si svolgerà con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara indicato nel bando (non saranno ammesse offerte al ribasso); i proventi della vendita degli immobili saranno iscritti su apposito capitolo in entrata nel bilancio di previsione corrente.

“Il bando di alienazione che sarà pubblicato ad horas – commenta l’assessore al ramo Nicola Grasso – si inserisce nell’ambito di una più ampia strategia finalizzata alla corretta gestione del patrimonio immobiliare di proprietà comunale nel rispetto della normativa vigente e dei principi di buon andamento, imparzialità, economicità e trasparenza che devono guidare l’azione pubblica. Il provvedimento, finalizzato al riordino e alla gestione del patrimonio immobiliare comunale, contiene l’elenco dei singoli immobili ritenuti inadeguati all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’ente che, di conseguenza, vengono messi in vendita.

L’intenzione dell’amministrazione è quella utilizzare le eventuali somme rivenienti dalla vendita degli immobili individuati per finanziare interventi di manutenzione e riqualificazione degli immobili e del patrimonio di Edilizia residenziale pubblica del Comune di Bari. Il mio auspicio è che questa procedura consegua un buon risultato grazie a un’ampia partecipazione”.

Di seguito l’elenco degli immobili da alienare, con indicazione della localizzazione, della superficie e del valore economico posta a base d’asta:

Locale via Napoli, 334, 45 mq, 47.209,25 € Locali Via Napoli, 277-279, 426 mq, 111.221,58 € Strada Santa Teresa delle Donne, 9, 22.360 € Vano in Corte Azzareno (primo piano), 12,75 mq, 12.750 € Vano in Corte Azzareno (secondo piano), 12,75 mq, 12.750 € Suolo via Caduti Partigiani, 1.913 mq, 334.105,45 € Suolo in Corso della Carboneria (nei pressi civico n. 25), 632 mq, 475.354,38 € Suolo in Bari- Ceglie del Campo, 159 mq, 35.286,10 € ex impianti sportivi DEBAR – Mungivacca, 5.820 mq, 870.900 € Suolo con fronte su via Leonida Bissolati, 2.348 mq, 2.060.910,04 € Suolo fronte mare trav. al n.285 di via Napoli,75 mq, 3.321,75 € Suolo (relitto) tra via Torre Tresca e via Tatarella (Asse NordSud) 300mq, 20.895 € Suoli in via Brigata Regina, 723,34 mq, 123.090,89 € Suoli in contrada Giannone Pietro – Santo Spirito, 1.141 mq, 127.712,13 € Cantinola in via G. di Vittorio 2/A – Casamassima (BA), 14 mq, 6.681,50 € Box auto in via G. di Vittorio 2/A – Casamassima (BA), 17 mq, 7.885 € Box auto in via G. di Vittorio 2/A – Casamassima (BA), 17 mq, 7.885 € Box auto in via G. di Vittorio 2/A – Casamassima (BA), 16 mq, 7.470 € Box auto in via G. di Vittorio 2/A – Casamassima (BA), 18 mq, 7.885 € Cantinola in via G. di Vittorio 2/A – Casamassima (BA), 11 mq, 5.727 € Box auto in via G. di Vittorio 2/A – Casamassima (BA), 18 mq, 8.300 € Box auto in via G. di Vittorio 2/A – Casamassima (BA), 18 mq, 8.300 € Box auto in via G. di Vittorio 2/A- Casamassima (BA), 16 mq, 7.885 € Box auto in via G. di Vittorio 2/A – Casamassima (BA), 17 mq, 7.885 € Cantinola in via G. di Vittorio 2/A – Casamassima (BA), 14 mq, 8.13,25 € Cantinola in via G. di Vittorio 2/A – Casamassima (BA), 13 mq, 7.634 € Box auto in via G. di Vittorio 2/A – Casamassima (BA), 15 mq, 7.470 € Box auto in via G. di Vittorio 2/A – Casamassima (BA), 15 mq, 7.055 € Box auto in via G. di Vittorio 2/A – Casamassima (BA), 16 mq, 7.055 € Box auto in via G. di Vittorio 2/A – Casamassima (BA), 19 mq, 8.715 € Cantinola in via G. di Vittorio 2/A – Casamassima (BA), 10 mq, 5.249,75 € Cantinola in via G. di Vittorio 2/A – Casamassima (BA), 9 mq, 5.727 € Cantinola in via G. di Vittorio 2/A – Casamassima (BA), 10 mq, 5.249,75 € Box auto in via G. di Vittorio 2/A- Casamassima (BA), 19 mq, 8.715 € Box auto in via G. di Vittorio 2/A – Casamassima (BA), 15 mq, 7.470 € Box auto in via G. di Vittorio 2/A – Casamassima (BA), 15 mq, 7.055 € Box auto in via G. di Vittorio 2/A – Casamassima (BA), 15 mq, 7.470 € Box auto in via G. di Vittorio 2/A – Casamassima (BA), 15 mq, 7.055 € Suolo nei pressi di Villa Bonomo, 208 mq, 260.811,20 € Suolo sito in viale Europa ang. via Giuseppe Mirizzi, 3.580 mq, 2.949.920 € Suolo in via Umberto I (nei pressi del civico 266) Ceglie del Campo, 419 mq, 128.904,82 € Suolo in via Titolo – Palese, 154 mq, 15.313,76 € Suolo in traversa Corso Alcide De Gasperi n.443, 490 mq, 86.037,59 € Suolo in via Don Guanella, 2.490 mq, 673.403,78 €

All’aggiudicazione si potrà addivenire anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 65, punto 10 del R.D. n. 827/24.