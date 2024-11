“Alberi abbattuti all’Anna Frank”, protestano i residenti a Bari

Residenti in rivolta per i lavori in corso per la demolizione della scuola Anna Frank. Qui pare che gli operai stiano procedendo con l’abbattimento degli alberi. Anche l’associazione Retake è scesa in campo per evitare gli abbattimenti. “Tutti quelli su via Papa Innocenzo dovrebbero essere abbattuti – spiegano dall’associazione – mentre su via Saverio Lioce ne rimarrebbero solo 3. Il quartiere è in subbuglio”. I residenti hanno chiesto l’intervento del Comune per capire come salvare alcuni degli alberi “condannati”.