Bari, a Palese furto di un’auto in pieno centro

(Francesca Emilio) Paura a Palese, in via Volpe. Alcuni malviventi, travisati da un passamontagna, hanno rubato un’auto. È accaduto in pieno centro, intorno alle 19.30, sotto gli occhi di alcuni passanti. “Stavamo tornando a casa quando abbiamo notato una macchina con i vetri rotti – ha spiegato una cittadina – abbiamo messo a fuoco e abbiamo notato che c’era un’autista con il passamontagna e dietro una macchina con altri due con passamontagna che la seguivano. Una grande paura, tremavamo. Ci siamo nascoste. Incredibile accada in pieno centro, poi dicono che ci sono i controlli”.