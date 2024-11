Bari, a Pane e Pomodoro un albero e un trono di babbo Natale

(di Adalisa Mei) Quest’anno anche la spiaggia di Pane e Pomodoro sarà addobbata a festa. Un albero di natale di dieci metri e con un diametro di 2 sarà infatti posizionato sul demanio marittimo. Come si legge in una determina dirigenziale, inoltre sulla stessa area sarà collocato un tappeto rosso. Nelle vicinanze dell’albero e negli ingressi alla spiaggia sarà inoltre presente uno steccato in legno attorno al vaso al fine di delimitare l’area e di un trono di Babbo Natale. Gli addobbi saranno presenti dal 4 dicembre al 2 gennaio.