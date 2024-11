Bari, una fiaccolata in memoria delle vittime della strada

Si terrà il 22 novembre al San Paolo una fiaccolata in memoria delle vittime della strada. Dopo la messa nella parrocchia Madre della Divina provvidenza, partirà il corteo per le vie del quartiere fino al giardino di Santa Rita dove ci sarà un momento di preghiera. Ad organizzare l’evento il comitato Santa Rita.

“La vita è un dono prezioso e non bisogna sprecarla. I giovani devono capire: noi il 22 parleremo di questo tema, che la vita non è una corsa, è preziosa e bisogna amarla”, ha commentato Michele Genchi, rappresentante del comitato.