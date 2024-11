Emiliano, vogliamo riportare a casa i pugliesi nel mondo

“Oggi è una bellissima occasione per discutere di #mareAsinistra, la strategia attraverso la quale la Regione Puglia vuole recuperare popolazione riportando a casa i pugliesi sparsi per il mondo, ma anche per far venire qui chi è nato o vive in altri luoghi, in altri paesi e ha altre esperienze. La Puglia è scesa sotto i 4 milioni di abitanti, abbiamo assolutamente bisogno di manodopera in tantissimi settori, anche intellettuali, e abbiamo bisogno di talenti”. Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, al termine del Forum intitolato a #mareAsinistra, realizzato da Teha Group – Ambrosetti in partnership con la Regione Puglia e Puglia Sviluppo che si è tenuto oggi alla Fiera del Levante di Bari. “Le piccole imprese – ha aggiunto il governatore – hanno bisogno di lavoratori e bisogna garantire a costoro un giusto compenso per fondare il futuro della comunità pugliese attraverso la sua bellezza, i trecento giorni di sole all’anno, la capacità di vivere secondo la natura e secondo la sostenibilità dell’ambiente grazie alle innovazioni tecnologiche. Lavoriamo per offrire felicità alla nostra comunità, ai nostri figli e a chi verrà dopo di noi”. Per l’evento sono stati coinvolti 150 business leader e vertici delle rappresentanze e delle Istituzioni di riferimento a livello locale, nazionale e internazionale ed è stato presentato lo studio “L’organizzazione, gestione e comunicazione strategica dell’attrattività territoriale: il Tableau de Bord della Puglia”.