Ancora paura nel Salento: continuano gli avvistamenti di lupi

Ancora un avvistamento per un esemplare adulto di lupo a bordo delle strade di campagna a Tricase, un’altra testimonianza della sua presenza. “Un lupo, un lupo!”: queste le parole di un cittadino che nella serata di oggi 21 novembre, ha avvistato l’animale passeggiare tranquillamente lungo una strada della periferia del paese.

Preso dall’emozione del momento, il signore ha immediatamente premuto “rec” sul suo telefonino e ha iniziato a riprendere lo spettacolare esemplare. Nel video si vede che l’animale passeggiava in solitaria al centro della carreggiata, poi al passaggio dell’auto si è addentrato in campagna facendo perdere le tracce. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si tratta dell’ennesimo episodio che documenta l’incremento di lupi sull’intera Terra d’Otranto che molti reputano pericolosi ma che rappresentano anche la cartina al tornasole dello stato di un intero territorio dal punto di vista ambientalistico.

foto repertorio