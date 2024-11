Bari, in scena i ricercatori per difendere Galileo Galilei

Un gioco di improvvisazione e divulgazione scientifica, in cui scienziate e scienziati, accademici e storici del nostro tempo sono chiamati ad aiutare Galileo durante il processo al cospetto del Sant’Uffizio, e, per non essere condannati loro stessi, dovranno scegliere con cura le parole e i concetti da usare per supportare la sua causa. Tutto questo sarà “Galileo’s Calling”, l’evento, organizzato dal Dipartimento Interateneo di Fisica di Bari, nel contesto del programma di celebrazioni dei 100 anni di UniBa.

Lo spettacolo che si terrà il 23 Novembre 2024, ore 18.30 Teatro Forma, Via Fanelli 206/1 Bari è ideato e condotto da Francesco Lancia, autore e voce di Radio Deejay.

Sul palco a difendere Galileo saliranno Roberto Bellotti, direttore del Dipartimento di Fisica di Bari; Silvia Cingolani, professoressa ordinaria del Dipartimento di Matematica di Bari; Stefano Daniele, assegnista di ricerca del DIRIUM; Beatrice Spano, studentessa di Fisica e la Presidente della sezione di Bari Associazione Italiana degli studenti di Fisica.

L’ingresso sarà gratuito e aperto alla cittadinanza. È possibile prenotare il proprio posto su eventbrite collegandosi a questo link:

https://www.eventbrite.com/e/1069038716579?aff=oddtdtcreator