Il 24 novembre consulti gratuiti in Puglia per la cefalea cronica

‘Mettici la testa’ è il titolo dell’iniziativa che si terrà domenica 24 novembre in 19 centri pugliesi che si occupano di emicrania o cefalea cronica. Dalle 9 alle 12 sarà possibile effettuare un consulto gratuito indirizzato a chi soffre di mal di testa ricorrenti, intensi e difficili da trattare. Oltre ai ‘Centri cefalee’ diffusi sul territorio, in Puglia ci sono i 4 hub di area vasta specializzati nella cura della cefalea primaria cronica: sono il Policlinico di Bari, il Policlinico di Foggia, gli ospedali Vito Fazzi di Lecce e Perrino di Brindisi che hanno risposto a un bando del ministero della Salute e stanno lavorando a un nuovo modello di percorso diagnostico e terapeutico per una rapida ed efficace presa in carico del paziente con cefalea primaria.

“Vogliamo fare di più per far conoscere ai cittadini pugliesi – afferma l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Piemontese – la rete di centri che possono prendere in carico le problematiche legate alla cefalea cronica. “Non parliamo – specifica – di semplici mal di testa ma di disturbi che possono diventare invalidanti e devono essere trattati da un centro specializzato per una diagnosi più precisa e un trattamento adeguato”. “Di qui è nata l’idea di una giornata a porte aperte per dare la possibilità a tutti – conclude Piemontese – di confrontarsi con neurologi esperti ed essere indirizzati al giusto percorso terapeutico. Ringrazio i medici e tutto il personale che domenica sarà a disposizione dei cittadini”.