Le eccellenze italiane a Madrid, c’è anche uno chef barese

L’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto rinnova l’impegno per la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, la rassegna tematica annuale dedicata alla promozione della cucina e dei prodotti agroalimentari italiani di qualità, promossa dalla rete di Ambasciate italiane, Consolati, Istituti Italiani di Cultura e Uffici ICE all’estero. Anche quest’anno, chiamati dalle rispettive istituzioni locali gli Ambasciatori del Gusto porteranno la propria opera di valorizzazione dell’intero comparto nazionale nel mondo. Ad accompagnarli in questo nuovo viaggio saranno i partner dell’Associazione, a conferma della grande sinergia tra addetti ai lavori che da sempre distingue l’ente. C’è chi il lavoro lo ha già fatto come l’Ambasciatore Andrea Fugnanesi che ad ottobre ha svolto in Brasile un evento promosso dalla Regione Lombardia e chi invece lo farà più avanti come l’Ambasciatore del Gusto Antonio Scalera che volerà a Tokyo.

Impegnati invece in questi giorni saranno gli Ambasciatori del Gusto Luca Mastromattei, protagonista insieme a Riso Buono, Felicetti, Piazza, Grana Padano e Consorzio Aceto Balsamico tradizionale di Reggio Emilia di vari eventi nel corso della settimana a Nairobi; Gisella Vandoni che nella sua Amsterdam terrà un laboratorio sensoriale per ragazzi sul riso, accompagnata da Riso Buono; Roberto Di Pinto sarà invece a Lisbona insieme ai brand partner Riso Buono, Molino Dallagiovanna, Bertani e Marilisa Allegrini per preparare una cena a quattro mani insieme ad uno chef locale e tenere una masterclass all’Istituto Esthe. E ancora Roberto Costagliola che insieme a Molino Dallagiovanna sarà a Barcellona per un “Itinerario Italia con Gusto” ovvero un tour di 15 tappe enogastronomiche nella città, tra cui il suo ristorante Casa Maestro. Sempre in Spagna, a Madrid, Antonio Scalera terrà una masterclass agli studenti dell’alberghiero e, insieme a loro, preparerà il pranzo di gala del giorno seguente. Oltre oceano, rispettivamente a New York e Washington, Fabrizio Facchini, in collaborazione con ICE, terrà uno show cooking sulle proprietà organolettiche e il valore nutrizionale degli alimenti mentre Giancarlo Morelli sarà protagonista di una cena di gala durante la quale verrà valorizzato il risotto, preparato in collaborazione con Riso Buono.

“La sinergia tra noi cuochi e i produttori è fondamentale e sempre più necessaria specie all’estero dove c’è ancora tanto da fare per far conoscere l’autenticità e il valore della nostra cucina di qualità. Solo lavorando insieme, in un rapporto di fiducia e rispetto reciproco, possiamo valorizzare la nostra tradizione gastronomica, insegnando a riconoscere gli ingredienti di qualità e raccontando con ogni piatto la storia del nostro Paese” dichiara Alessandro Gilmozzi Presidente degli Ambasciatori del Gusto.