Natale a Bari, luminarie e il grande albero: prime iniziative

(Di Adalisa Mei) E’ partito il conto alla rovescia per il Natale a Bari. Ad abbellire e illuminare le vie dello shopping ci penserà Paulicelli che si è aggiudicato il bando per la fornitura e installazione delle luminarie.

Campane e alberi conici sono le richieste tassative del Comune per via Sparano, via Argiro e via Manzoni. Si prevede anche un grande albero davanti alla chiesa di San Ferdinando. Sarà poi illuminata una strada del quartiere Japigia, mentre si attendono iniziative private e quelle dei municipi.

Non mancherà il grande albero di Natale in piazza del Ferrarese, illuminato da 50mila luci a led. Previsto anche l’allestimento di “tetti di luce” a led in piazza Mercantile, nel primo tratto di via Vallisa (fino all’incrocio con via Gironda), in via Vallisa fino a piazza Mercantile e piazza del Ferrarese, in strada Filioli fino a Palazzo Calò Carducci, in via Roberto il Guiscardo, sulla facciata di Palazzo di Città, dall’arco di piazza Chiurlia al Castello Svevo (girando da via dei Dottula fino alla Cattedrale), in via Re Manfredi, in via del Carmine fino all’arco di San Nicola, in strada Palazzo di Città, in via Gironda e in strada degli Orefici.

Come lo scorso anno sarà montata, in piazza Ferrarese, una serra in “stile inglese”, con una superficie tra i 12 e 32 metri quadri calpestabili, accessibile a tutti. Saranno qui ideati e realizzati eventi e spettacoli creativi e di intrattenimento. Confermati i mercatini sulla Muraglia, il villaggio di Babbo Natale in piazza Umberto. In corso invece la valutazione per l’installazione della pista di pattinaggio.