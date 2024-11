Nuove stazioni delle Sud Est, al via i lavori con fondi Pnrr

Sono partiti i lavori per trasformare venti stazioni del network FSE in hub intermodali. Si migliorerà l’accessibilità delle stazioni attraverso l’innalzamento dei marciapiedi, l’eliminazione delle barriere architettoniche, la realizzazione di sottopassi di stazione ciclopedonali, l’adeguamento dei percorsi per ipovedenti, la segnaletica, la sistemazione a verde, l’arredo urbano, l’illuminazione e la videosorveglianza. Si tratta di interventi volti a potenziare i servizi di interscambio attraverso la riqualificazione dei piazzali antistanti e la realizzazione di parcheggi per i bus, parcheggi per auto private e velostazioni di interscambio, corsie «kiss and ride» e percorsi pedonali.

Le stazioni che verranno riqualificate sono quelle di Castellana Grotte, Crispiano, Noicattaro, Otranto, Ceglie Messapica, Casarano, Gallipoli, Manduria, Maglie, Novoli, Tricase, Zollino, Alberobello, Rutigliano, Martina Franca, Noci, Conversano, Locorotondo, Putignano e Valenzano.

ERTMS e Elettrificazione nel Salento

Avviati anche i cantieri nel Salento per l’installazione del sistema ERTMS* sulla tratta Novoli – Zollino – Galatina e quelli di elettrificazione della linea Bari – Putignano (via Conversano). Proseguono i lavori di elettrificazione della linea Zollino – Gagliano del Capo.

Le modifiche alla circolazione

Per consentire la realizzazione dei lavori sono state apportate alcune modifiche alla circolazione ferroviaria. Nei giorni feriali:

Linea 1 Putignano-Martina Franca: garantiti 24 treni + 10 servizi sostitutivi

Linea 1 Bari-Putignano via Conversano: lievi modifiche di orario per i treni della relazione Rutigliano-Putignano e adeguamento dell’orario per i servizi sostitutivi in connessione a Conversano e Putignano

Linea 1 Martina Franca -Taranto: lievi modifiche di orario per tutti i treni

Linea 2 Martina Franca – Lecce: lievi modifiche di orario per otto treni della relazione Martina Franca – Francavilla Fontana e adeguamento dell’orario per i servizi sostitutivi Francavilla Fontana – Lecce

Linea 3 Lecce-Novoli-Gagliano: nuova progettazione dell’orario con maggiori frequentazioni su Lecce, Casarano e Parabita

Linea 4 Casarano-Gallipoli: lievi modifiche di orario per cinque treni

Linea 5 Lecce-Gallipoli: sospensione servizio ferroviario e inserimento del servizio sostitutivo con 14 bus sull’intera tratta e otto bus limitati a Zollino in coincidenza con i treni Zollino-Lecce provenienti da Gagliano del Capo

Linea 6 Lecce-Zollino-Gagliano Del Capo: nuova progettazione dell’orario con maggiori frequentazioni su Lecce e Maglie

Linea 7 Maglie-Otranto: lievi modifiche di orario per tutti i treni

Nei giorni festivi: