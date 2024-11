Scontro tra due mezzi in Salento, muore operaio 28enne

Traffico temporaneamente rallentato, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 275 “Di Santa Maria di Leuca”, al km.31,000 all’altezza di Gagliano sul Capo (Lecce). Nel sinistro, che ha coinvolto due veicoli, è morta una persona. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Aggiornamento. Un giovane operaio della nettezza di urbana a bordo di un mezzo compattatore è morto questa mattina a San Dana, frazione di Gagliano del Capo in seguito ad un incidente stradale che si è verificato sulla statale 275. Altre tre persone sono rimaste gravemente ferite. La vittima si chiamava Cosimo Bello 28 anni di Castrignano del Capo dipendente della Bianco igiene ambientale. Era a bordo del mezzo compattatore che si è scontrato con un altro veicolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.